Очередной скандал разгорелся вокруг саншколы в Уральске. Родители младшеклассников СОШ №20 вновь выступили против перевода детей в бывшую саншколу. На это раз они встретились с акимом Уральска Абатом Шыныбековым, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 28 августа, в здании саншколы (областная санаторная школа-интернат имени М.Утемисова) прошла встреча родителей младшеклассников с градоначальником. По словам родителей собрание было назначено на 11:00, однако по непонятным причинам его перенесли на два часа раньше, но родителям об этом сообщить "забыли". Несмотря на это, им удалось встретиться с акимом города и высказать свои возмущения по поводу перевода детей в здание саншколы.
Напомним
, такое решение было принято из-за переполненности средней общеобразовательной школы №20.
Родители не раз выступали против принятого решения, однако "достучаться" до руководства школы и местных властей им все-таки не удалось. Они обратились к юридическому консультанту адвокатской конторы "Дом Права" Асели Искаковой, которая сегодня озвучила все требования родителей.
Требования родителей таковы, оставить детей обучаться в здании СОШ №20. Они не согласны обучения детей в саншколе, потому что в ней учились переболевшие туберкулезом и контактные дети. В настоящее время есть угроза жизни и здоровья детей. Родители считают, что тут нарушены их права, а именно при выборе школы. Они не оспаривают тот момент, что выбрали именно СОШ №20, однако когда принимали документы не было сообщено, что начальные классы будут обучаться в здании саншколы. Ранее в СМИ сообщалось, что саншкола будет ликвидирована и здание будет предоставлено ученикам специализированной школы-лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей ЗКО (бывший казахской-турецкий лицей). Им не ясен тот момент, почему на месте учеников КТЛ, оказались младшеклассники СОШ №20. Мы просим решить этот вопрос положительно, и ознакомить нас со всеми правовыми актами и предоставить нам информацию о количестве проведенных дезинфекций в здании, - пояснила Асель Искакова.
На что руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова ответила, что управлением образования ЗКО было получено официальное письмо от департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО о том, что в здании саншколы обучение не будет представлять опасности.
Также нам был предоставлено письмо от областного тубдиспансера, что в этой школе последние три года обучались дети, только контактные с больными туберкулезом. Акт проверки готовности школы к новому учебному году был получен 27 августа. До этого мы делали дезинфекцию и необходимый ремонт в здании,- рассказала Акжаркын Темирханова.
Родителей учеников не устроил такой ответ, они предполагают, что больные дети могли обучаться там к примеру, четыре года назад.
Аким Уральска Абат Шыныбеков заявил, что они могут предоставить копии всех документов юридическому консультанту.
Набор учеников в школы уже закончился, и нам необходимо было ликвидировать трехсменное обучение в СОШ №20. А так как здание саншколы было свободное, мы воспользовались этим. Мы делали запросы в уполномоченные органы. Санаторная школа работала более 50 лет, но тут никогда не обучались больные дети, только контактные. Мы переводим начальные классы из СОШ №20 в саншколу. В здании саншколы раньше жили и обучались ученики, работали люди, никто из них не заболел. Я понимаю родительскую заботу, но в здании саншколы- безопасно, - заключил он.
Также родителей возмутило, что менее чем в 500 метрах от саншколы расположены две автозаправочные станции.
Если вдруг АЗС взорвется, здание саншколы просто снесет. И почему данную школу в свое время построили на окраине города и огородили высоким забором? Как вы думаете? В свое время когда мы, будучи детьми ходили сюда, из саншколы выходили люди в белых халатах и говорили нам, здесь гулять нельзя. Наверное не просто так, - сказал один из родителей на встрече.
Местные власти считают, что здание соответствует всем санитарным нормам и у родителей нет оснований переживать за обучение их детей в саншколе.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА