На скамье подсудимых оказались замакима Актобе Жангельды Аубакиров, и.о. руководителя горотдела ЖКХ и три их подельника. Они погорели на закупе новогодних украшений для города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как говорится в материалах дела, Жангельды Аубакиров, будучи замакима Актобе, в ноябре 2019 года в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, уговорил и.о. руководителя отдела ЖКХ Досова к злоупотреблению должностными полномочиями, заключить договор о госзакупках для новогоднего оформления города из одного источника с заранее выбранным им ТОО «КДС-Астана», затем принять и подписать акт выполненных работ, перечислить предприятию 100 млн тенге. Досов, подстрекаемый Аубакировым так и сделал. Перечислил ТОО, указанному замакима города сначала 30 млн тенге из бюджета, затем еще 70 млн тенге. Пособниками чиновников стали главный бухгалтер ТОО «КДС-Астана», его руководитель и индивидуальный предприниматель. Учредитель и руководитель ТОО «КДС-Астана» по сговору с Аубакировым для обналичивания денег, поступивших из горотдела ЖХК, заключил договор с ИП на поставку новогодних украшений на 60 млн тенге. Досов принял и подписал акт выполненных работ, а предприниматель обналичил 60 млн тенге и передал их главному бухгалтеру ТОО. При этом новогодние украшения не поставляли. Чиновников горакимата за такое преступление суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Замакима города осудили за подстрекательство к превышению должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, и.о. руководителя отдела ЖКХ за превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. Их подельники получили по 5 и 6 лет колонии. А недавно коллегия облсуда с учетом смягчающих обстоятельств - признания вины, наличия у каждого малолетних детей, положительные характеристики и то, что осужденные привлекаются к уголовной ответственности впервые, чиновников горакимата приговорил к ограничению свободы сроком на 4 года, их подельников к ограничению свободы на 3 года. Зарипа ШАРИП