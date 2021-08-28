В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа, - написал Токаев в Twitter.Официальный указ об объявлении общенационального траура в Казахстане опубликован на сайте Акорды. Напомним, вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. Всего было порядка 10 взрывов. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заявил, что ситуация полностью контролируется. По последним данным, из-за взрывов погибли 13 человек, пострадали порядка 90 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
