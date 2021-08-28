Стоимость транспортной карты с нулевым балансом составит 450 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Где уральцы могут купить транспортные карты Фото Медета МЕДРЕСОВА Директор ТОО Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку. Приобрести их можно в точках продаж:
  • магазин «Смартфон», Курмангазы 163;
  • остановка на площади Маншук Маметовой;
  • остановка Универмаг, магазин Teleshop;
  • остановка Автобикет (Автовокзал);
  • остановка Детский сад;
  • улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала;
  • улица Исатай-Махамбета, 84, Центр обслуживания населения;
  • карты распространяют кондукторы на маршруте №22.
Пополнить карты можно через:
  • приложения Каспий банка, Народного банка, Сбербанк;
  • терминалы Касса 24 и  Qiwi;
  • привязать банковскую карту к приложению Avtobys.
Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):
  • Оплата транспортной картой;
  • оплата через приложение Avtobys по QR коду;
  • оплата через приложение Avtobys по номеру автобуса;
  • оплата через приложение Avtobys по блютузу;
  • наличный расчет;
Стоит отметить, что школьных транспортных карт в продаже ещё нет, они появятся в ближайшее время. По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.