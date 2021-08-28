магазин «Смартфон», Курмангазы 163;

остановка на площади Маншук Маметовой;

остановка Универмаг, магазин Teleshop;

остановка Автобикет (Автовокзал);

остановка Детский сад;

улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала;

улица Исатай-Махамбета, 84, Центр обслуживания населения;

карты распространяют кондукторы на маршруте №22.

приложения Каспий банка, Народного банка, Сбербанк;

терминалы Касса 24 и Qiwi;

привязать банковскую карту к приложению Avtobys.

Оплата транспортной картой;

оплата через приложение Avtobys по QR коду;

оплата через приложение Avtobys по номеру автобуса;

оплата через приложение Avtobys по блютузу;

наличный расчет;

Фото Медета МЕДРЕСОВА Директор ТОО Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку. Приобрести их можно в точках продаж:Пополнить карты можно через:Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):Стоит отметить, что школьных транспортных карт в продаже ещё нет, они появятся в ближайшее время. По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.