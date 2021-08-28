Стоимость транспортной карты с нулевым балансом составит 450 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Директор ТОО Smart Qala Бекжан Тукжанов рассказал, что транспортные карты с нулевым балансом будут стоить по 450 тенге за штуку. Приобрести их можно в точках продаж:
магазин «Смартфон», Курмангазы 163;
остановка на площади Маншук Маметовой;
остановка Универмаг, магазин Teleshop;
остановка Автобикет (Автовокзал);
остановка Детский сад;
улица Сырым Датова, четвёртое здание Автовокзала;
улица Исатай-Махамбета, 84, Центр обслуживания населения;
карты распространяют кондукторы на маршруте №22.
Пополнить карты можно через:
приложения Каспий банка, Народного банка, Сбербанк;
терминалы Касса 24 и Qiwi;
привязать банковскую карту к приложению Avtobys.
Способы оплаты проезда через ЭСОП (электронная система оплаты проезда):
Оплата транспортной картой;
оплата через приложение Avtobys по QR коду;
оплата через приложение Avtobys по номеру автобуса;
оплата через приложение Avtobys по блютузу;
наличный расчет;
Стоит отметить, что школьных транспортных карт в продаже ещё нет, они появятся в ближайшее время.
По всем вопросам можно обращаться в Call-центр: 8 777 504 44 44 и 28-01-01.
