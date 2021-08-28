Нина Тагаева самостоятельно вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой  ГОРОД". Второй день разыскивают 88-летнюю женщину в Уральске Нина Тагаева Внук Нины Тагаевой Дмитрий рассказал, что его бабушка вернулась домой 27 августа.
Все обошлось. Мы очень переживали за нее. За время пока ее не было дома, она упала, получила травму головы. Была доставлена в больницу. Ей оказали медицинскую помощь. Сейчас бабушка дома. Все хорошо. Благодарю всех уральцев, кто звонил нам и сообщал, где ее видели, - сказал мужчина.
Напомним, в редакцию "МГ" обратился Дмитрий Кравченко, который рассказал, что 26 августа у него пропала бабушка, 88-летняя Нина Тагаева. Тогда он отметил, что в связи с возрастом у бабушки бывают периодически проблемы с памятью.