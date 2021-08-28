- На место прибыла следственно-оперативная группа, где был обнаружен труп 45-летнего мужчины с ножевым ранением в грудную клетку. Сотрудниками полиции проведён ряд оперативных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 44-летний неоднократно судимый мужчина, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что 24 августа в 102 позвонил мужчина и сообщил, что в квартире по улице Кутуева обнаружил труп родственника, который проживал один.Находясь в квартире потерпевшего, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, подозреваемый нанёс ножевое ранение знакомому. Мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование ведётся по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство».