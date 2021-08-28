Иллюстративное фото из архива "МГ" Также планируется, что в пяти частных школах будут обучаться более 600 учеников. В связи с сокращением контингента учащихся 7 школ были закрыты, две школы реконструированы. Об этом сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева. -1 сентября особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям для открытия организаций образования в традиционном формате – Особое внимание уделяется дезинфекции, термометрии, принципу «один кабинет в один класс», организации перерывов в разное время, вакцинации педагогов и технических работников школы и другое. С родителями и обучающимися проводится разъяснительная работа по соблюдению мер личной гигиены, санитарной безопасности. При входе в школу используется приложение «Ashyq» для учителей и технических работников, родителей, которые доставляют детей в школу. Продолжительность урока во 2-11 (12) классах - 45 минут. Режим учебных занятий первых классов проводится в сентябре по три урока по 35 минут в день, с октября по 45 минут. В 1 классе оценка учебных достижений обучающихся не проводится. Главная задача 2021-2022 учебного года – это реализация программы нового учебного года с пополнением знаний обучающихся за прошедший учебный год, – отметила Айгуль Адильгереевна. 1 сентября торжественное собрание будет организовано специально для учащихся 1-х классов. В этот же день детям, переступившим порог школы, будет торжественно вручен учебник «Азбука". В мероприятии может принять участие только один из родителей первоклассников. Отметим, что в новом учебном году требования к школьникам по школьной форме будут соблюдаться. Также допустимо ходить в удобной одежде классического стиля. Безопасность детей - одна из актуальных проблем на сегодняшний день. В этой связи, все школы на 100% оснащены системами видеонаблюдения. В областном центре и городе Аксай планируется ввести специальную охрану в 58 объектах образования. 97 школ подключатся к централизованной системе оперативного управления. Особое внимание будет уделено созданию условий для занятий спортом учащихся практически во всех организациях образования. Важно, чтобы занятия физической культурой, спортом были доступны учащимся. В этом направлении с нового учебного года учителям физической культуры будут выплачиваться доплаты за проведение секций и кружков. На это из республиканского бюджета предусмотрено 110 млн тенге. В организациях образования области работают 20 950 педагогов. На сегодняшний день 95,1% педагогов уже получили вакцину. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.