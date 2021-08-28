Пожар на станция технического обслуживания по улице Кожакаева произошёл 27 августа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". пожар Атырау В пресс-службе ДЧС Атырауской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:27.
- По прибытию к месту пожара было установлено, что СТО горит открытым пламенем на площади 150 квадратных метров. В результате пожара металлическая конструкция полностью была уничтожена. Внутри СТО автомобилей не было, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Пожар ликвидировали в 13:55. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении задействованы 11 огнеборцев на двух единицах техники. пожар Атырау пожар Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС Атырауской области