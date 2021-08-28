- По прибытию к месту пожара было установлено, что СТО горит открытым пламенем на площади 150 квадратных метров. В результате пожара металлическая конструкция полностью была уничтожена. Внутри СТО автомобилей не было, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:27.Пожар ликвидировали в 13:55. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении задействованы 11 огнеборцев на двух единицах техники.