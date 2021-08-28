Экономить на питании проще всего осенью. А тыква – вообще находка для пенсионера: ведь из нее могут получиться и лекарства и вкусные, питательные блюда. И даже предметы для украшения дома. Не верите? Вот что делаю я: Срезав верхушку тыквы, я извлекаю сердцевину с семечками. Освобождаю их от мезги, промываю, просушиваю. Не щелкаю (берегу зубную эмаль), а чищу руками. Горстка семян тыквы в день – отличная профилактика остеопороза и кишечник по-другому начнет работать. А отвар семян защищает от сердечно — сосудистых заболеваний. Мякоть стараюсь вынуть так, чтобы не повредить плотную кожицу. Тыква хороша не только, в виде добавки к кашам – ее можно использовать и для приготовления супов-пюре, и как начинку для вареников, мантов, а какие из нее получаются пироги!... Выскобленную изнутри оболочку овоща я набиваю газетами и высушиваю. Чем не оригинальное кашпо? Хотите, поставьте в него осенний гербарий, хотите – горшок с комнатными растениями. И так, и так будет красиво!