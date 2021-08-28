Такое блюдо отлично подойдет на ужин или обед. Невероятно сочные внутри с хрустящей корочкой снаружи овощные котлетки станут вашим изысканным блюдом на кухне, которые можно подать на праздничный стол. К ним можно применить практически любой соус, а есть как холодными, так и горячими. Так что берите рецепт на заметку и радуйте своих близких. «И мяса не надо» - Котлеты из баклажанов смело заменят традиционные котлеты из фарша

Что для этого понадобится?

  • - Баклажаны - 4 шт;
  • - Петрушка - 1 небольшой пучок;
  • - Сыр твердых сортов – 70 грамм;
  • - Молоко – половина стакана;
  • - Чеснок – два зубчика;
  • - Яйцо – 1 шт;
  • - Сухари панировочные – три стакана;
  • - Соль, специи – по вкусу;
  • - Растительное масло - (для обжарки);

Как приготовить?

Для начала очистим баклажаны от кожуры, постройтесь снимать ее максимально тонко. Затем порежьте их на кубики и отправьте обжариваться на раскаленную сковороду с растительным маслом. Как только они станут мягкими поместите баклажаны в емкость и проработайте ее блендером. В миске смешайте два стакана панировочных сухарей и молоко. Оставьте их, чтобы разбухли, затем добавьте массу из баклажанов, яйцо, натертый сыр на мелкой терке, чеснок пропущенный через чеснокодавилку, измельченную зелень, соль и различные специи. Еще раз хорошо перемешиваем все ингредиенты до полной однородности, накрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник на один час. После этого из массы сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в сковородке на хорошо разогретом растительном масле. Как только появиться румяная корочка с обеих сторон, перекладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом и запекаем еще 15 минут при температуре 200 градусов. Изысканные котлетки готовы! Приятного аппетита!