«И мяса не надо» - Котлеты из баклажанов смело заменят традиционные котлеты из фарша
Такое блюдо отлично подойдет на ужин или обед. Невероятно сочные внутри с хрустящей корочкой снаружи овощные котлетки станут вашим изысканным блюдом на кухне, которые можно подать на праздничный стол. К ним можно применить практически любой соус, а есть как холодными, так и горячими. Так что берите рецепт на заметку и радуйте своих близких.
Что для этого понадобится?
- Баклажаны - 4 шт;
- Петрушка - 1 небольшой пучок;
- Сыр твердых сортов – 70 грамм;
- Молоко – половина стакана;
- Чеснок – два зубчика;
- Яйцо – 1 шт;
- Сухари панировочные – три стакана;
- Соль, специи – по вкусу;
- Растительное масло - (для обжарки);
Как приготовить?
Для начала очистим баклажаны от кожуры, постройтесь снимать ее максимально тонко. Затем порежьте их на кубики и отправьте обжариваться на раскаленную сковороду с растительным маслом. Как только они станут мягкими поместите баклажаны в емкость и проработайте ее блендером.
В миске смешайте два стакана панировочных сухарей и молоко. Оставьте их, чтобы разбухли, затем добавьте массу из баклажанов, яйцо, натертый сыр на мелкой терке, чеснок пропущенный через чеснокодавилку, измельченную зелень, соль и различные специи.
Еще раз хорошо перемешиваем все ингредиенты до полной однородности, накрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник на один час.
После этого из массы сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в сковородке на хорошо разогретом растительном масле. Как только появиться румяная корочка с обеих сторон, перекладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом и запекаем еще 15 минут при температуре 200 градусов.
Изысканные котлетки готовы! Приятного аппетита!
