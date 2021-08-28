Что для этого понадобится?

- Баклажаны - 4 шт;

- Петрушка - 1 небольшой пучок;

- Сыр твердых сортов – 70 грамм;

- Молоко – половина стакана;

- Чеснок – два зубчика;

- Яйцо – 1 шт;

- Сухари панировочные – три стакана;

- Соль, специи – по вкусу;

- Растительное масло - (для обжарки);

Как приготовить?

Для начала очистим баклажаны от кожуры, постройтесь снимать ее максимально тонко. Затем порежьте их на кубики и отправьте обжариваться на раскаленную сковороду с растительным маслом. Как только они станут мягкими поместите баклажаны в емкость и проработайте ее блендером. В миске смешайте два стакана панировочных сухарей и молоко. Оставьте их, чтобы разбухли, затем добавьте массу из баклажанов, яйцо, натертый сыр на мелкой терке, чеснок пропущенный через чеснокодавилку, измельченную зелень, соль и различные специи. Еще раз хорошо перемешиваем все ингредиенты до полной однородности, накрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник на один час. После этого из массы сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в сковородке на хорошо разогретом растительном масле. Как только появиться румяная корочка с обеих сторон, перекладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом и запекаем еще 15 минут при температуре 200 градусов.