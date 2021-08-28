В области действует постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 11 августа.  Что и как будет работать в ЗКО в субботу и воскресенье Постановление вступило в силу со дня подписания - 11 августа. Согласно ему, для участников проекта Ashyq введены смягчения, особенно это касается лидеров проекта. В документе много нюансов, поэтому мы собрали для читателей удобную табличку. С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь. Что и как будет работать в ЗКО в субботу и воскресенье   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.