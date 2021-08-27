В районе Ухуа, провинция ЮньНань взрывными работами снесли пятнадцать высотных зданий нового жилого комплекса, который так и не сдали в эксплуатацию. Возведение 2 очереди ЖК Liyang Star City приостановили в 2014 году. За эти семь лет подвальные помещения домов затапливало дождевой водой, на стенах стали появляться дефекты. https://youtu.be/Bspy6wpDAZo Недостроенный ЖК признали непригодным для дальнейшей эксплуатации и приняли решение уничтожить, несмотря на то, что расположился он посередине жилого массива. Решено было произвести это одним взрывом. При этом рабочими была создана насыпь вокруг зданий, для амортизации и защиты от сейсмической волны. Всех людей в округе заранее эвакуировали. https://youtu.be/BwA8IiuYqHY После прогремевшего взрыва здания рухнули на землю один за другим с оглушительным шумом и дымом. Но одному удалось устоять! За это в соцсетях его называют «Пизанской башней».