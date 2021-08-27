Днём в Западно-Казахстанской области сильный ветер с порывами до 15-20 метров секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днём на востоке области ожидается гроза. Местами сохраняется сильная жара до 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем на юге Мангистауской области сохранится сильная жара до 38 градусов.

Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днём ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +27..+29 градусов, ночью - +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока - град.На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока пройдут дожди с грозой.