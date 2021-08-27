Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана. Сильный ветер ожидается в ЗКО По республике ожидаются усиление ветра, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока - град. Штормовые предупреждения объявлены:
  • Днём в Западно-Казахстанской области сильный ветер с порывами до 15-20 метров секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Актюбинской области днём на востоке области ожидается гроза. Местами сохраняется сильная жара до 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
  • Днем на юге Мангистауской области сохранится сильная жара до 38 градусов.
  • Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днём ожидается сильная жара до 36 градусов.
На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока пройдут дожди с грозой.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.
  • В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +27..+29 градусов, ночью - +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.
  • В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.
