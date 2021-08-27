Жителей региона просят сохранять спокойствие, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

На территории восьми государств СНГ проходят совместные антитеррористические учения.

- Силовая фаза учения с отработкой практических навыков нейтрализации угроз терактов на объектах морского транспорта пройдёт на территории и акватории морского порта Актау, - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

В ведомстве предупреждают, что при учении будут имитировать взрывы и стрелять холостыми патронами. Жителей просят отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.

