Иллюстративное фото из архива "МГ" О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в области, результатах ограничительных мероприятий рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухамгали Арыспаев. С начала пандемии в области зарегистрировано 34 138 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Известно, что для стабилизации эпидемиологической ситуации принят ряд жестких карантинных ограничительных мер. В связи с этим, как известно, запрещено проведение коллективных, семейных, праздничных мероприятий. С начала вакцинационной кампании вакцинировано 193335 (53,7%) человек 1-м компонентом, 152 364 (42,3%) человек 2-м компонентом. Большинство заболевших КВИ - это люди в возрасте 41-60 лет. Мониоринговыми группами за прошедшую неделю проведено 103 рейда с охватом 758 объектов. На нарушителей карантинных ограничительных мер составлено 26 административных протоколов на сумму 1 137 630 тенге. Как сообщил и. о. руководителя областного управления здравоохранения Арман Калибеков, в настоящее время в области 20 инфекционных больниц. 71% госпитализированных составляют люди старше 65 лет. 28% - это лица в возрасте от 40 до 65 лет, 1%-лица в возрасте до 40 лет. Как показали результаты анализа, основная часть больных приходится на долю тех, кто не получил вакцину. - На местах прививочные пункты были организованы по графику. Силами волонтеров и сотрудников акимата проводится мониторинг. Менеджеры автовокзалов и автопарков открыли специальные журналы для обязательного соблюдения водителями санитарных норм. С начала месяца 8 контрольных групп, зарегистрированных на сайте "InfoKazakhstan", проверили более 40 учреждений. Ограничительные меры нарушили рестораны «Раяна», «Инжу+», «Арбат», «Макпал», «Актилек». Мониторинговые группы контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм через приложение "ASHYQ". Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и здоровье наших близких и коллег, - говорит аким Уральска Абат Шыныбеков. Директор областной Палаты предпринимателей Нуржан Максотов сообщил, что в регионе 3537 объектов используют мобильное приложение «ASHYQ», в Палате предпринимателей создана специальная рабочая группа, работает Колл-центр по номеру 242-899, директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов доложил о состоянии пациентов в больнице. - Работа мониторинговых групп станет еще активнее. В любое время, как только от имени жителей поступит сообщение, они поедут туда. Поэтому все мы должны быть активными в этом деле. Желательно, чтобы все на контроле. Ситуация все еще сложная. Здоровье - главное богатство. Я призываю ответственно подойти к работе в этом направлении и вместе победить болезнь, - сказал Гали Нажимеденович, подводя итоги совещания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.