Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры и спорта РК Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, в финале в весовой категории до 60 килограммов казахстанский спортсмен проиграл азербайджанцу Вугару Ширинли. В полуфинале спортсмен боролся с представителем Венесуэлы Маркосом Бланко и одержал чистую победу иппоном. Ануар Сариев родился в 1992 году в Атырау, является членом сборной Республики Казахстан по Паралимпийскому дзюдо. Окончил факультет физической культуры Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. Он стал инвалидом по зрению после автокатастрофы. Ануар нашел себя в спорте, выступает в весовой категории 60 килограммов в классе B3 cреди слабовидящих. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.