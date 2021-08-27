Иллюстративное фото из архива "МГ"

Соответствующее постановление Мухамгали Арыспаева уже вступило в силу сегодня, 27 августа.

Формат обучения

Школьники и студенты будут обучаться в штатном, то есть офлайн формате. Правда касается это только тех школ, где 100% педагогов и персонала прошли вакцинацию против коронавируса. Также в учебных заведениях внедрён проект Ashyq - проходить чек-ин должны преподаватели, персонал, родители и обучающиеся старше 18 лет (однако 27 августа санврач страны подписал постановление, по которому дети старше 12 лет могут заходить в школы по Ashyq по желанию).

Проводить любые массовые мероприятия запрещено, включая родительские собрания.

В столовых обещают установить рециркуляторы.

Что касается студенческих общежитий, то заселится в них могут только вакцинированные студенты. Исключение составляют подростки младше 18 лет или студенты, имеющие противопоказания к иммунизации, либо же переболевшие в последние три месяца. Посторонним лицам вход в общежитие запрещён.

Могут ли закрыть учебное заведение на карантин?

Если в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы.

Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена.

Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.

1 сентября

Ранее министр образования и науки Казахстана сообщал, что «День знаний» 1 сентября будет посвящён 30-летию независимости РК. Торжественная линейка пройдёт на открытом воздухе в традиционном формате только для учащихся 1 классов. Им вручат «Әліппе» («Букварь»). Для учащихся 2-11 классов пройдут только классные часы в кабинетах.

Нужна ли школьная форма?

Ношение школьной формы в этом году необязательное. В пресс-службе министерства образования и науки уточнили, что строгих требований к цвету одежды не предъявляется. Брюки или юбки должны быть тёмно-синими, тёмно-зелёными, чёрными – на усмотрение школьников и родителей.

- Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной практике предпочтителен светлый верх и тёмный низ, – сказала представитель ведомства.

Что касается масочного режима - он должен быть строго соблюдён. Снимать средство защиты можно только в столовой и на уроках физкультуры. Учителя будут следить за тем, чтобы дети меняли их каждые два часа.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в ЗКО

Сколько дней в неделю будут учиться школьники?

В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что решение учиться по пятидневке или шестидневке принимает школа в зависимости от выбора типовых учебных планов.

