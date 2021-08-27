- Вакцинировалась я «Спутником», в мае первым компонентом, и в июне вторым. Тогда еще паспорта вакцинации были на трёх языках, и я точно помню, что даты получения первого и второго компонентов были. Вчера решила поучаствовать в розыгрыше, вошла на сайт, стала регистрироваться, и нужно было указать дату получения второго компонента. Вошла в мобильное приложение eGov, а там даты нет. Попросила коллег посмотреть, оказалось, что у них даты указаны. Вот теперь не знаю, насколько мой паспорт вакцинации вообще действителен. Хотя вакцину я реально получала, - говорит Амина.

- Все паспорта должны выходить с датами вакцинации. При отсутствии данных необходимо обновить согласно инструкции, - позже ответили в облздраве.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска по имени Амина. Девушка рассказала, что собиралась поучаствовать в розыгрыше призов среди вакцинированных против коронавируса.Как выяснилось, этот случай не единичный. У журналиста «МГ» в паспорте вакцинации также не оказалось данных о дате получения вакцин. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления здравоохранения ЗКО, где ответили, что поликлиника не формирует паспорта, они только отправляют данные и необходимо обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.В министерстве здравоохранения рекомендовали провести обновление цифровых документов, при этом не уточнив, по чьей вине в паспортах вакцинации казахстанцев не отображаются все данные.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.