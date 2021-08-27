Подозреваемый в убийстве сообщил в полицию, что обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Убийство произошло 19 августа в Алматинской области. 62-летнюю жительницу зверски избили, после чего задушили. Свидетель по делу вскоре стал подозреваемым.

- Мужчина, допрашиваемый в качестве свидетеля, путался в собственных показаниях, чем вызвал недоверие следователя. Полицейский изобличил его добытыми доказательствами и получил признательные показания, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Мужчина признался, что вместе с пожилой соседкой распивал алкоголь в беседке её дома. В ходе ссоры мужчина избил пенсионерку, а затем задушил. На следующий день он вернулся на место преступления и увидел, что тело женщины всё ещё на месте. Тогда сельчанин позвонил в полицию и сообщил, что случайно нашёл тело, гуляя мимо с собакой.

Подозреваемого водворили с изолятор временного содержания. Ему инкриминируют статью за убийство.

