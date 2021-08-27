Образование и наука – залог устойчивого развития страны» – под таким названием в Уральске прошла традиционная августовская конференция педагогических работников, в ходе которой был проведен анализ проделанной работы за прошлый учебный год и поставлены новые цели на будущее. В работе конференции принял участие аким области Гали Искалиев. Также участниками педагогической конференции стали представители Национальной академии образования им.Ы.Алтынсарина, автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы, компании «Bilim Media Group», ветераны образования, ректоры высших учебных заведений, руководители департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области, филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области, учителя школ. Перед началом конференции была организована выставка, на которой участники мероприятия смогли ознакомиться с передовыми технологиями в сфере образования. Например, руководитель ТОО «TORUS.KZ» Даурен Габдуллаев представил интерактивную карту малокомплектных школ Западно-Казахстанской области. На новой платформе сосредоточены 210 малокомплектных школ с указанием всех данных: контингент учеников, преподавательский состав, материально-техническая база, проектная мощность с текущими цифрами содержания школы. А также внедрен многофункциональный навигатор дополнительного образования, в который вошли 50 школ области, где есть дополнительные занятия, секции, кружки для развития творческих и умственных способностей детей. Как отметила руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева, пандемия стала вызовом для системы образования, когда в сжатые сроки пришлось перестроиться на новый формат преподавания как учащимся и студентам, так и всем преподавателям. Учителя доказали, что, несмотря на все нюансы, они смогли адаптироваться к вызовам современности и успешно овладеть новыми технологиями преподавания в дистанционном режиме. Теперь в новом учебном году необходимо восполнить потери знаний, полученных онлайн, для дальнейшего получения качественного образования. – Полученный опыт работы необходимо использовать в дальнейшей педагогической деятельности. С 5 по 26 августа текущего года были организованы 26 секций по разным направлениям с охватом около 20 тысяч педагогов области, проводимых в онлайн режиме, с трансляцией в прямом эфире на ютуб канале. По итогам работы секций приняты методические рекомендации для дальнейшей успешной работы в новом учебном году, – сказала А.Мынбаева. За 30 лет Независимости Республики Казахстан в ЗКО построено 68 общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений. На сегодня по области осталось 5 трехсменных школ и 7 аварийных школ. Для решения данной проблемы в настоящее время за счет бюджетных средств ведется строительство 8 школ по области. Также привлекается к строительству школ частный сектор. На сегодняшний день получены земельные участки под строительство двух частных школ. Государством будет компенсирована часть затрат на строительство и подушевое финансирование, таким образом, школа будет бесплатной для учеников. Есть хороший опыт открытия частных детских садов в регионе, ежегодно их количество увеличивается в среднем на 15 объектов. – В условиях пандемии учителя показали слаженную работу, итогом которой являются успехи учащихся. По итогам прошлого учебного года 55 учеников школ области стали победителями республиканских и международных олимпиад, обладателями государственных грантов являются 10 выпускников, а также 24 выпускника из числа победителей олимпиады образовательного фонда IQanat, 29 учеников являются победителями национальной интеллектуальной олимпиады для детей сельской местности «Мың бала». Год учебы в онлайн-формате показал, что цифровизация активно и успешно вошла в образовательный процесс, обнажив его сильные и слабые стороны. Но, тем не менее, никакие цифровые образовательные технологии не могут полностью заменить учителя в школе. Он не только учит детей, но и помогает им социализироваться в обществе, поэтому школа переходит на традиционный формат обучения с соблюдением санитарных требований. Педагог ХХІ века – это высококвалифицированный специалист, обладающий в совершенстве цифровыми навыками, – отметил Г.Искалиев. В своем выступлении глава региона также затронул систему технического и профессионального образования, которая должна стать более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование самых востребованных кадров. Также одной из главных задач образовательного процесса в регионе является безопасность детей. Все организации образования области на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. В настоящее время в 58 школах, расположенных в Уральске и Аксае, планируется ввести специальную охрану, 97 школ будут подключены к централизованной системе оперативного управления.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.