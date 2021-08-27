Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Казахстан Ерлан Киясов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
- Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении Ashyq, - говорится в документе.Также документом утвержденные принятые ранее МВК карантинные послабления. Напомним, министр здравоохранения 24 августа сообщал, что на протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается постепенное снижение количества случаев КВИ. За последние две недели уровень заболеваемости снизился на 10%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.