- По данным Ashyq, за август выявили 344 посетителя, подлежащих изоляции. Из них с "красным" статусом - 190 человек, с "жёлтым статусом" – 154 человека. Наибольшее количество выявили в Уральске: с "красным" статусом – 139, "жёлтым" статусом – 105, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

По словам главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с момента внедрения проекта Ashyq зачастую больные с положительным результатом теста на COVID-19 и контактные с больными не соблюдают карантинные меры, домашнюю изоляцию и посещают места массового скопления людей.По выявленным нарушениям составили 80 административных протоколов по части 1 стать 425 часть КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" на сумму 3 471 230 тенге (на заражённых и контактных с ними). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.