350 миллионов тенге из бюджета на будущий год перенесут на этот для ремонта дорог в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе очередной сессии городского маслихата заместитель руководителя управления городской мобильности Канат Байгоныров попросил одобрить проект переноса на этот год 350 миллионов тенге из бюджета на будущий год.

- Решением маслихата Алматы от 2018 приняты государственные обязательства по проекту государственно-частного партнёрства на сумму 5,3 млрд тенге. Проект разделен на четыре лота, в каждом лоте два района. Соответственно в 2018 году управлением были заключены договора с частными партнёрами. Срок действия договора - декабрь 2022 года. На 2021 год были предусмотрены государственные обязательства на сумму 1,3 млрд тенге. Однако в связи с опережением частными партнёрами графика производства работ на 2021 год и увеличением объёма работ по текущему ремонту уличной дорожной сети, просим перенести сумму в размере 350 миллионов тенге с 2022 года на 2021 год, - сказал представитель управления.

Он пояснил, что итоговая сумма не изменится.

Депутат маслихата, главный врач больницы №5 Болат Садыков поинтересовался, почему в этом году объём работ увеличился.

- У нас по данному проекту на 2021 года планировалось где-то около 1 млрд 600 млн тенге. Вопрос - в связи с чем вырос объём работ, выполненных на 2021 год? И второй вопрос - в 2022 году будет такой же сезон, такие же снега, такие же дожди, но даётся по ГЧП всего 500 миллионов. Как будет выглядеть картина в 2022 году? Какие объёмы выполнены? - поинтересовался депутат.

Представитель управления отчитался, что с начала года в Алматы прошёл ямочный ремонт на площади 635 тысяч квадратных метров и подняли 1 126 люков и решёток.

- За счёт чего на 600 млн могли увеличить? У нас что, стало больше дырок в асфальте или больше поломалось решёток? что там ещё случилось? - уточнял Болат Садыков.

Канат Байгоныров объяснил, что увеличение объёма работ связано с ужесточение контроля со стороны акиматов города и районов.

- Каждую неделю были проведены более 20 совещаний по текущему ремонту. Было очень много жалоб через Open Almaty и социальные сети, в результате чего мы провели полностью весь объем, который был рассчитан на весь год, за полгода сделали. В результате до конца года у нас остаток всего 100 миллионов тенге. Уже не хватает суммы, и в результате просим перенести сумму с 2022 года. А на 2022 год при утверждении бюджета уже будем заходить как госзакупки, - пояснил заместитель управления городской мобильности Алматы.

Депутаты поддержали проект и внесли изменения.

