- В связи с возрастом у нее бывают периодически проблемы с памятью, она стала забывчивой. Вчера она со всеми документами ушла из дома по Кердери 172/1 и не вернулась. Была одета в тёплую темно-вишневую кофту из кроличьего пуха и капроновую розовую косынку, - рассказал Дмитрий. - Она у нас невысокая, примерно 160 сантиметров. Худенькая. Волосы седые.

Нина Тагаева В редакцию "МГ" обратился Дмитрий Кравченко, который рассказал, что у него пропала бабушка, 88-летняя Нина Тагаева.Дмитрий отметил, что семья написала заявление в полицию и продолжают поиски бабушки самостоятельно.В департаменте полиции ЗКО пообещали позже рассказать о ходе поисков Нины Тагаевой.