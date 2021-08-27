Большую часть жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в алматинском филиале Фонда социального медстрахования, за первые шесть месяцев поступило 1 396 жалоб от населения,

- ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи (28%), качества оказанных медицинских услуг (26,3%), выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%), длительное ожидание медицинской помощи (7%), отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%), - сказал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

В период роста заболеваемости коронавирусом в Фонде отмечают увеличение числа жалоб на качество и доступность плановой помощи почти в два раза.

Ранее в филиале Фонда сообщали, что 49 тысяч дефектов выявили в медучреждениях Алматы.

