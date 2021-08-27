- Роды прошли хорошо. Сыночек сразу после рождения заплакал, врачи его проверили, всё было нормально. Я как счастливая мама отправилась домой. Илья как положено спал, ел. Спустя две недели меня стало беспокоить, что у него глазки разного размера и ещё не сошла мутная пелена с правого глаза, ведь у новорожденных первое время взгляд не сфокусированный и ничего этого не было заметно. Я вызвала медсестру, она направила нас к офтальмологу в поликлинику №1 (деркульскую амбулаторию). Там нам поставили диагноз врожденная глаукома правого глаза. Оттуда и направили в частную клинику в Уральске к офтальмологу и в КазНИИ глазных болезней в Алматы. В частной клинике города диагноз подтвердили. На поездку в Алматы нам помогли деньгами волонтёры, но после приезда облздрав оплатил проезд. 28 июля мы прошли все консультации, измерили глазное давление, сделали УЗИ в КазНИИ, после чего поставили диагноз врожденную глаукому обеих глаз и сделали заключение - без операции не обойтись. Затем выписали временное лечение, капли для восстановления глазного давления. В августе снова нужно приехать на проверку. А для проведения операции, там (КазНИИ - прим. автора) сказали нужно подождать. Кстати, в Уральске таких операций не проводят, - рассказала мама Ильи.

- Я когда услышала диагноз ребенка, во мне будто сломался стержень. Я не плакала, а рыдала днями и ночами. Внутри всё сжимается, когда понимаешь, что твой ребенок может потерять зрение на всю жизнь, а ты ничего не можешь сделать, все упирается в деньги. Я даже не знала, что бывают такие болезни. Как нам сейчас тяжело, - плача рассказывает Галина.

- Сейчас Илье мы капли капли в глаза для снятия глазного давления. Но у ребенка появились побочные действия, воспаление в почках. Местный офтальмолог сказала отказаться от капель. Сегодня, 27 августа выезжаем в Алматы. Илья бывает капризничает, когда болят глазки, трет их ручками, плачет. Когда боль отступает, улыбается, гулит. У него есть светобоязнь. А когда спит, один глаз приоткрыт - он им всё равно ничего не видит. Сердце разрывается, время не терпит. В клинику Санкт-Петербурга мы записаны на 6 сентября. Я молю Бога, чтобы добрые люди нам помогли. Дайте шанс нашему малышу жить полноценной жизнью и не стать инвалидом, - обращается к казахстанцам женщина.

- Им назначили терапевтическое лечение. Контроль через месяц, записаны на 31 августа. Дорога им оплачивается. На повторной консультации будет приниматься решение об операции. Всё зависит от состояния глаз, - пояснили в облздраве.

Илья Смирнов В редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну необходима срочная операция на глаза, а собрать такую сумму самостоятельно семье не под силу. Илья третий ребёнок в семье. Семья живёт в микрорайоне Деркул в доме барачного типа. Беременность у Галины протекала хорошо, без осложнений. Вот только на 37 неделе тревожили частые схватки, но не было раскрытия матки. Женщина родила только на 42 неделе.Галина отметила, что врачи говорят по-разному, одни - то, что глазная болезнь передалась ребенку на генетическом уровне, другие предполагают, что это осложнения из-за внутриутробного давления при беременности.Позже с женщиной связались в социальной сети другие мамы, которые прошли через всё это. Они рекомендовали не затягивать с операцией. Есть шанс провести операцию в двухмесячном возрасте в клинике Санкт-Петербурга у доктора Олега Дискаленко, но стоимость операции, реабилитации и обследования составляет 1,5 миллиона тенге. - Собрать такую сумму мы не можем, муж работает водителем и получает 100 тысяч тенге. Пробовали взять денежный кредит - его не одобряет ни один банк. Продать жилье не можем, потому что живем у свекрови, своего ещё не нажили. Поэтому сквозь слезы и боль я обращаюсь к неравнодушным казахстанцам. Помогите нам! Я готова на всё, лишь бы Илья увидел этот мир своими глазами. Как только вспомню, что с сентября нам сказали оформлять инвалидность, снова - страх, дрожь, слезы, депрессия. Мне нельзя сдаваться! Нельзя откладывать с операцией, - просит Галина. Мама Ильи пояснила, что в российской клинике им дают 100% гарантию вернуть полноценное зрение ребенку. Но ещё до приезда в Санкт-Петербург им нужно посетить КазНИИ, чтобы проверить глаза ребенку после проведенного курса лечения.К слову, мама Ильи предоставила редакции "МГ" документальное подтверждение поставленных диагнозов и результаты обследований в вышеуказанных клиниках. В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили, что у Ильи Смирнова есть глаукома, и что он с мамой был в КазНИИ 27 июля.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.