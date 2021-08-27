Илье Смирнову поставили диагноз врождённая глаукома обеих глаз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Илья Смирнов
В редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну необходима срочная операция на глаза, а собрать такую сумму самостоятельно семье не под силу.
Илья третий ребёнок в семье. Семья живёт в микрорайоне Деркул в доме барачного типа. Беременность у Галины протекала хорошо, без осложнений. Вот только на 37 неделе тревожили частые схватки, но не было раскрытия матки. Женщина родила только на 42 неделе.
- Роды прошли хорошо. Сыночек сразу после рождения заплакал, врачи его проверили, всё было нормально. Я как счастливая мама отправилась домой. Илья как положено спал, ел. Спустя две недели меня стало беспокоить, что у него глазки разного размера и ещё не сошла мутная пелена с правого глаза, ведь у новорожденных первое время взгляд не сфокусированный и ничего этого не было заметно. Я вызвала медсестру, она направила нас к офтальмологу в поликлинику №1 (деркульскую амбулаторию). Там нам поставили диагноз врожденная глаукома правого глаза. Оттуда и направили в частную клинику в Уральске к офтальмологу и в КазНИИ глазных болезней в Алматы. В частной клинике города диагноз подтвердили. На поездку в Алматы нам помогли деньгами волонтёры, но после приезда облздрав оплатил проезд. 28 июля мы прошли все консультации, измерили глазное давление, сделали УЗИ в КазНИИ, после чего поставили диагноз врожденную глаукому обеих глаз и сделали заключение - без операции не обойтись. Затем выписали временное лечение, капли для восстановления глазного давления. В августе снова нужно приехать на проверку. А для проведения операции, там (КазНИИ - прим. автора) сказали нужно подождать. Кстати, в Уральске таких операций не проводят, - рассказала мама Ильи.
Галина отметила, что врачи говорят по-разному, одни - то, что глазная болезнь передалась ребенку на генетическом уровне, другие предполагают, что это осложнения из-за внутриутробного давления при беременности.
- Я когда услышала диагноз ребенка, во мне будто сломался стержень. Я не плакала, а рыдала днями и ночами. Внутри всё сжимается, когда понимаешь, что твой ребенок может потерять зрение на всю жизнь, а ты ничего не можешь сделать, все упирается в деньги. Я даже не знала, что бывают такие болезни. Как нам сейчас тяжело, - плача рассказывает Галина.
Позже с женщиной связались в социальной сети другие мамы, которые прошли через всё это. Они рекомендовали не затягивать с операцией. Есть шанс провести операцию в двухмесячном возрасте в клинике Санкт-Петербурга у доктора Олега Дискаленко, но стоимость операции, реабилитации и обследования составляет 1,5 миллиона тенге.
- Собрать такую сумму мы не можем, муж работает водителем и получает 100 тысяч тенге. Пробовали взять денежный кредит - его не одобряет ни один банк. Продать жилье не можем, потому что живем у свекрови, своего ещё не нажили. Поэтому сквозь слезы и боль я обращаюсь к неравнодушным казахстанцам. Помогите нам! Я готова на всё, лишь бы Илья увидел этот мир своими глазами. Как только вспомню, что с сентября нам сказали оформлять инвалидность, снова - страх, дрожь, слезы, депрессия. Мне нельзя сдаваться! Нельзя откладывать с операцией, - просит Галина.
Мама Ильи пояснила, что в российской клинике им дают 100% гарантию вернуть полноценное зрение ребенку. Но ещё до приезда в Санкт-Петербург им нужно посетить КазНИИ, чтобы проверить глаза ребенку после проведенного курса лечения.
- Сейчас Илье мы капли капли в глаза для снятия глазного давления. Но у ребенка появились побочные действия, воспаление в почках. Местный офтальмолог сказала отказаться от капель. Сегодня, 27 августа выезжаем в Алматы. Илья бывает капризничает, когда болят глазки, трет их ручками, плачет. Когда боль отступает, улыбается, гулит. У него есть светобоязнь. А когда спит, один глаз приоткрыт - он им всё равно ничего не видит. Сердце разрывается, время не терпит. В клинику Санкт-Петербурга мы записаны на 6 сентября. Я молю Бога, чтобы добрые люди нам помогли. Дайте шанс нашему малышу жить полноценной жизнью и не стать инвалидом, - обращается к казахстанцам женщина.
К слову, мама Ильи предоставила редакции "МГ" документальное подтверждение поставленных диагнозов и результаты обследований в вышеуказанных клиниках. В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили, что у Ильи Смирнова есть глаукома, и что он с мамой был в КазНИИ 27 июля.
- Им назначили терапевтическое лечение. Контроль через месяц, записаны на 31 августа. Дорога им оплачивается. На повторной консультации будет приниматься решение об операции. Всё зависит от состояния глаз, - пояснили в облздраве.
Все, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя его отца Игоря Смирнова на номер карты Каспи голд 4400 4301 2238 3455 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 707 305 16 07 (Игорь Смирнов).
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи Смирнова Галине по номеру телефона 8 747 194 12 12.
Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой
Фото Медета МЕДРЕСОВА