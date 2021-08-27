- Двое в масках с прорезями для глаз, одетые в тёмную одежду, ночью проникли на территорию продуктового склада, расположенного на улице Вокзальная. Подозреваемые связали охранника и нанесли ему телесные повреждения, после чего похитили 4,5 млн тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, преступление произошло ещё 2 августа.Подозреваемых задержали, один из них житель Уральска, другой - Атырау. Досудебное расследование начато по части 2 статьи 192 УК РК "Разбой".