Полностью выгорели макет деревянного судна и искусственный газон, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Атырауской области

Пожар произошёл в шесть часов утра 25 августа в посёлке Жана-Каратон. Расчёт прибыл спустя шесть минут после вызова.

- На детской игровой площадке площадью 450 квадратных метров, принадлежащей аппарату акима кент Жана–Каратон, расположенной по улице Ержанова, горел макет судна из древесного материала площадью 28 квадратных метров, - сообщили в ДЧС Атырауской области.

В результате пожара полностью сгорели макет судна из древесного материала и искусственный газон на детской площадке. Пострадавших и погибших нет.

Фото: ДЧС Атырауской области