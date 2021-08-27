В министерстве обороны не исключает умышленный поджог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе брифинга министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил о гибели военнослужащих в результате ЧП в Жамбылской области: сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы 1981 года рождения, ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич 1981 года рождения, служащий военизированной охраны Далибаев Оразбек Дайрабекович 1969 года рождения, военный прокурор Южного региона полковник Капезов.

Мешінбай и Жанболатов были в составе пожарной команды воинской части. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью. Оразбек Далибаев погиб от взрывов боеприпасов.

Также по словам министра несколько человек не выходят на связь и осуществляются их поисковые работы.

Несколько человек числятся пропавшими без вести.

- Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем, по предварительным версиям, различные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, это может быть и самовозгорание, химическая реакция. Не исключается также умышленный поджог или диверсия, - сказал Ермекбаев.

в 11:40 27 августа стало известно, что начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич 1992 года рождения, который непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов, после взрыва погиб на месте.

Напомним, вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе произошло возгорание возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. По состоянию на 1:30 27 августа, взрывы прекратились, но пожар продолжается. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заявил, что ситуация полностью контролируется.

