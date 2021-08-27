Когда я встретила этот рецепт на просторах интернета, решила обязательно попробовать.Минимум продуктов или как приготовить обед за копейки
Сегодня многие не могут позволить себе даже мяса купить. А вкусно покушать хочется. Когда я встретила этот рецепт на просторах интернета, решила обязательно попробовать. Затраты минимальные, набор продуктов прост. А блюдо действительно получается вкусным.
Вот как приготовить обед за копейки:
Из данного количества продуктов получится 20 шт
Для теста:
Муки – 450 гр.
Воды – 200 мл.
Соли – 1 ч.л.
Для начинки:
Картофеля – 700 гр.
Лука – 150 гр.
Моркови – 100 гр.
Начнем с теста:
В глубокую чашку выливаем стакан соды, растворяем соль и просеиваем муку. Замешиваем тесто. При необходимости добавляем муку и вымешиваем тугое тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем крышкой или пленкой и оставляем минут на 10 отдохнуть.
А пока подготовим начинку:
В подсоленной воде отвариваем очищенный картофель. Готовый картофель толкем в пюре.
Лук измельчаем полукольцами. Обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности и добавляем натертую на терке морковь. Обжариваем до мягкости.
Готовые овощи добавляем к картошке и перемешиваем.
Тесто разделяем на 20 частей. Каждый кусочек, присыпаем мукой и раскатываем в тонкую лепешку. Лепешка получается примерно с диаметр сковороды.
Выкладываем ее на сковороду с раскаленным растительным маслом и с помощью двух вилок прокручиваем лепешку 3 раза. Переворачиваем и снова поворачиваем вокруг ее оси 3 раза. Получается лепешка с обжаркой по 3 секунды с каждой стороны.
На центр лепешки выкладываем ложку начинки и сворачиваем конвертом. Таким же образом готовим оставшиеся.
Не переживайте, что лепешка впитывает много масла, в сочетании с картофельной начинкой получается очень вкусно.
Мне рецепт понравился. Своего рода пирожки с картофелем, только возни меньше. Вот так просто и за копейки можно приготовить и накормить семью сытным обедом. Приятного аппетита!
