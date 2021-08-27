Сегодня многие не могут позволить себе даже мяса купить. А вкусно покушать хочется. Когда я встретила этот рецепт на просторах интернета, решила обязательно попробовать. Затраты минимальные, набор продуктов прост. А блюдо действительно получается вкусным. Когда я встретила этот рецепт на просторах интернета, решила обязательно попробовать.Минимум продуктов или как приготовить обед за копейки

Вот как приготовить обед за копейки:

Из данного количества продуктов получится 20 шт Для теста:
  • Муки – 450 гр.
  • Воды – 200 мл.
  • Соли – 1 ч.л.
Для начинки:
  • Картофеля – 700 гр.
  • Лука – 150 гр.
  • Моркови – 100 гр.
Начнем с теста: В глубокую чашку выливаем стакан соды, растворяем соль и просеиваем муку. Замешиваем тесто. При необходимости добавляем муку и вымешиваем тугое тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем крышкой или пленкой и оставляем минут на 10 отдохнуть.

А пока подготовим начинку:

В подсоленной воде отвариваем очищенный картофель. Готовый картофель толкем в пюре. Лук измельчаем полукольцами. Обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности и добавляем натертую на терке морковь. Обжариваем до мягкости. Готовые овощи добавляем к картошке и перемешиваем. Тесто разделяем на 20 частей. Каждый кусочек, присыпаем мукой и раскатываем в тонкую лепешку. Лепешка получается примерно с диаметр сковороды. Выкладываем ее на сковороду с раскаленным растительным маслом и с помощью двух вилок прокручиваем лепешку 3 раза. Переворачиваем и снова поворачиваем вокруг ее оси 3 раза.  Получается лепешка с обжаркой по 3 секунды с каждой стороны. На центр лепешки выкладываем ложку начинки и сворачиваем конвертом. Таким же образом готовим оставшиеся. Не переживайте, что лепешка впитывает много масла, в сочетании с картофельной начинкой получается очень вкусно. Мне рецепт понравился. Своего рода пирожки с картофелем, только возни меньше. Вот так просто и за копейки можно приготовить и накормить семью сытным обедом. Приятного аппетита! 