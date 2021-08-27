Мы вам расскажем, как избавить обувь от неприятного запаха с помощью народных средств.

Да уж, разуться в гостях будет как минимум неприятно обладателем такой обуви. Так что делать, чтобы избавить обувь от такого запаха? Для начала необходимо удостовериться, что у вас нет какого-либо грибка, который активно размножается во время ходьбы и ношения обуви, от чего и появляются невыносимые ароматы. Если все же проблемы не только в обуви, то вам придется пролечить ноги, используя, к примеру, масло чайного дерева.Итак, не забывайте протирать даже самую новую обувь изнутри бинтом или ватой смоченным в уксусе или перекиси водорода. Такой способ является самым быстрым и в то же время эффективным. Если вы не страдаете аллергией, то вполне можно прибегнуть к эфирным маслам, таким как лаванда или лимон. Достаточно капнуть на стельку пару капель и вуаля, неприятный запах исчезнет, потому что именно эти масла способны уничтожить микробы, вызывающие зловонный запах. Также извлечь запах из обуви можно с помощью чайных пакетиков. Такой способ борьбы очень актуален в армии. Просто кладете на ночь чайные пакетики в обувь, а утром вынимаете их. Они работают по принципу губки, впитывают абсолютно все посторонние запахи. Также чай можно заменить содой или активированным углем. К тому же сода способна еще и вбирать в себя влагу. Засыпаете в ботинок соду на ночь, а утром просто пылесосите его изнутри.