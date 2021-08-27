Руки – визитная карточка женщины. Такая картина знакома многим из нас - въевшаяся грязь под ногтями, облупившийся маникюр, мозоли на ладонях. Как быстро и эффективно избавиться от всего этого – могу посоветовать такую ванночку: Женщину дачницу легко узнать по рукам. Как избавиться от таких «опознавательных знаков» В глубокую миску, объемом 0,5-0,7 литра налейте теплой воды, натрите туда четверть куска детского или любого туалетного мыла, размешайте до получения мыльного раствора. Добавьте 1 чайную ложку сахара, 100 гр морской или обычной соли и 2 столовые ложки молока. Перемешайте. Опустите в миску руки минут на 15. Поле этого обработайте ногти инструментами для маникюра – грязь из-под ногтей легко отойдет. Обработайте кутикулу, высушите ногти и смажьте жирным и питательным кремом. Если загрязнения не отошли, обработайте ногти соком лимона. Хорошо помогает также сахарный пилинг – процедура простая, но действенная и приятная. Смешайте 1 ч.л. сахарного песка и 2 ст.ложки пены для ванны. Этой смесью натрите руки и немного помассируйте. Смойте теплой водой и не забудьте про питательный крем. Эти процедуры избавят вас от «опознавательных знаков» и подарят уверенность, а рукам мягкость и ухоженность.