Для эвакуированных жителей подготовили более 400 спален, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Бердібек Сапарбаев/Facebook

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на своей странице в Facebook написал, что ситуация в Байзакском районе полностью контролируется. Для эвакуированных жителей подготовили более 400 спален, рассматривается возможность подготовки около тысячи дополнительных мест.

- Ведутся работы по устранению взрывоопасных повреждений и обеспечению эвакуированных жителей нуждами и горячим питанием. Созданный под моим руководством штаб ЧС принимает все необходимые меры. Пострадавшие доставлены в городские и районные больницы Тараза, им оказана медицинская помощь, - написал аким региона.

Он заверил, что все решения принимаются совместно с министрами обороны и ЧС.

В МВД Казахстана сообщили, что порядка 500 человек следуют на автобусах к местам пересадки от станции «Шу» до «Луговой». Для недопущения мародёрства сотрудники полиции ведут круглосуточное патрулирование в эвакуированных населённых пунктах.

Напомним, вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе произошло возгорание возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. По состоянию на 1:30 27 августа, взрывы прекратились, но пожар продолжается. В министерстве обороны уверяют, что инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлёта осколков и крупных фрагментов. Стоит отметить, что на складе хранились снаряды, вывезенные из Арыси. По последним данным, в результате ЧП пострадали 32 человека, из них 10 военнослужащих.

