- По итогам прошлого учебного года 55 учеников школ области стали победителями республиканских и международных олимпиад, обладателями государственных грантов являются 10 выпускников, а также 24 выпускника из числа победителей олимпиады образовательного фонда IQanat, 29 учеников являются победителями национальной интеллектуальной олимпиады для детей сельской местности «Мың бала». Год учебы в онлайн-формате показал, что цифровизация активно и успешно вошла в образовательный процесс, обнажив его сильные и слабые стороны. Но, тем не менее, никакие цифровые образовательные технологии не могут полностью заменить учителя в школе. Он не только учит детей, но и помогает им социализироваться в обществе, поэтому школа переходит на традиционный формат обучения с соблюдением санитарных требований. Педагог ХХІ века – это высококвалифицированный специалист, обладающий в совершенстве цифровыми навыками, – рассказал аким ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Гали Искалиев отметил, что в условиях пандемии учителя показали слаженную работу, итогом которой являются успехи учащихся.В своем выступлении глава региона также затронул систему технического и профессионального образования, которая должна стать более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование самых востребованных кадров. Также одной из главных задач образовательного процесса в регионе является безопасность детей. Все организации образования области на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. Сейчас в 58 школах, расположенных в Уральске и Аксае, планируется ввести специальную охрану, 97 школ будут подключены к централизованной системе оперативного управления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.