- В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, - сообщили в пресс-службе министерства.

- В целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны, которая будет заниматься ликвидацией последствий происшествия, - сообщили в ведомстве.

- Четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии. Из Тараза на станцию Үшбұлак, расположенной в 8-10 километрах от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд. Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов. На данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск-Қызылорда и №78 Маңғыстау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов, - говорится в заявлении компании.

- В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения, - написал Глава государства в Twitter.

Как сообщили в Министерстве обороны, в воинской части области произошло возгорание возле одного из складов.Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева. Позже в Министерстве обороны сообщили, жителей близлежащих домов будут эвакуировать в целях безопасности.По словам жителей Тараза, взрывы еще продолжаются и ощутимы в городе. В "Казахстан Темир Жолы" сообщили о приостановлении движения пассажирских и грузовых поездов.Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о пострадавших из-за взрывов.Момент взрыва на военном складе в Жамбылской области попал на видео.