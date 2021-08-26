В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33, ночью похолодает до +13..+15. Ветер северо-восточный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +31..+33 градусов, ночью - +14..+16 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер северо-восточный до 15 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Алматы прогнозируют переменную облачность. Днём +30..+32 градусов, ночью - +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 15 километров в час.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока и юга пройдут дожди с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока - град.