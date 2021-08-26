- Полученный опыт работы необходимо использовать в дальнейшей педагогической деятельности. С 5 по 26 августа этого года были организованы 26 секций по разным направлениям с охватом около 20 тысяч педагогов области, проводимых в онлайн режиме. По итогам работы приняты методические рекомендации для дальнейшей успешной работы в новом учебном году, – сказала Айгуль Мынбаева.

- На сегодня по области осталось пять трехсменных и семь аварийных школ. Для решения проблемы за счёт бюджетных средств ведётся строительство восьми школ в области. Также привлекается к строительству школ частный сектор. На сегодняшний день получены земельные участки под строительство двух частных школ. Государством будет компенсирована часть затрат на строительство и подушевое финансирование. Таким образом, школа будет бесплатной для учеников. Есть хороший опыт открытия частных детских садов в регионе, ежегодно их количество увеличивается в среднем на 15 объектов, - отметил Гали Искалиев.

В Уральске прошла августовская конференция педагогических работников с участием акима ЗКО Гали Искалиева. Участниками стали представители Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина, автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы, компании Bilim Media Group, ветераны образования, ректоры высших учебных заведений, руководители департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области, филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» института повышения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области, учителя школ. Как отметила руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева, пандемия стала вызовом для системы образования, когда в сжатые сроки пришлось перестроиться на новый формат преподавания как учащимся и студентам, так и всем преподавателям. Учителя доказали, что, несмотря на все нюансы, они смогли адаптироваться и успешно овладеть новыми технологиями. Теперь в новом учебном году необходимо восполнить пробелы в знаниях для дальнейшего получения качественного образования.Следующим на конференции выступил глава области. Он отметил, что за 30 лет независимости Казахстана, в ЗКО построили 68 общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений.В завершении состоялось награждение передовых работников сферы образования, показавших успешную работу в условиях пандемии, труд которых был отмечен благодарственными письмами от министерства образования, медалями, нагрудными знаками. Также победителям областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог» вручили дипломы и сертификаты на сумму 875 тысяч тенге.