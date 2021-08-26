- Это наша благодарность школе за предоставленные знания. Сейчас мы стали квалифицированными специалистами в различных сферах. Все это благодаря педагогам нашей школы. Мы их уважаем и ценим, - рассказал мужчина.

- Мы очень рады такому отношению учеников к родной школе. Выпускники общаются между собой, они стали достойными гражданами Казахстана. Это главное для педагогов, которые всю жизнь служат обществу, - отметила преподаватель СОШ №36 имени Ихсанова Нургуль Абуева.

Её на собственные средства купили и уложили выпускники учебного заведения. Таким образом они решили отблагодарить альма-матер за путевку в жизнь. Азамат Космурзиев говорит, что закончил школу в 2001 году. Двадцатилетие выпуска хотелось отметить особо. Поэтому выпускникам пришла в голову идея с брусчаткой. Он будет радовать глаз учеников, педагогов и всех уральцев.На строительные материалы выпускники потратили почти миллион тенге, брусчатку уложили на площади в 174 квадратных метра.

Отметим, что в Уральске прошла традиционная августовская конференция педагогических работников. До начала мероприятия состоялась выставка, на которой представили передовые технологии в сфере образования. Об одной из них рассказал руководитель ТОО «TORUS.KZ» Даурен Габдуллаев. Он показал, как можно пользоваться интерактивной картой малокомплектных школ Западно-Казахстанской области. На новой платформе сосредоточены 210 учреждений с указанием всех данных: контингент учеников, преподавательский состав, материально-техническая база, проектная мощность с текущими цифрами содержания школы. Также разработан многофункциональный навигатор дополнительного образования, в который вошли 50 школ области, где есть дополнительные занятия, секции, кружки для развития творческих и умственных способностей детей.

