Приглашение также отправят Ричарду Бренсону, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил особых гостей на Байконур пятого октября для наблюдения за стартом космического корабля «Союз МС-19», на котором полетит съёмочная команда для первого в истории художественного фильма на орбите. Рабочее название ленты «Вызов». Съёмочная группа проведёт на космической станции 12 дней, за это время им необходимо отснять материалы на 40 минут.

- Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнёт то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе, - цитирует Рогозина сайт «Роскосмоса».

Good afternoon, Mr. @elonmusk! On October 5, a new expedition will leave for the International Space Station. We are planning to send a cinematographic group of the leading television channel as part of it. Our task is to tell the truth about manned flights,... — РОГОЗИН (@Rogozin) Загрузка твита...

Напомним, этим летом основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и владелец Blue Origin Джефф Безос начали гонку в индустрии коммерческих полётов в космос. Первым был Брэнсос, 11 июля на ракетоплане VSS Unity он достиг высоты 86 километров. Спустя 9 дней Джефф Безос на аппарате New Shepard поднялся на высоту 107 километров.

