Однако вопрос об ответственности участников и организаторов игры всё ещё решается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

В казнете появилось видео . Зоозащитники заявили, что игра проходила с мёртвой и якобы обезглавленной собакой.

- Я с детьми шла, у них шок и слезы. Это вообще нормально такое делать? Эти подростки малолетние живодёры. Для них это была весёлая игра, а собаке вырвали голову, - говорилось в описании к ролику.

В комментариях в основном сыпались проклятия и оскорбления в сторону героев видео. Но несколько подписчиков паблика усомнились, что на кадрах собака и предположили, что в кокпар играли с козлёнком.

Как оказалось, они были правы.

- По данному факту сотрудниками Жамбылского районного отделения полиции проведена проверка. Установлено, что инцидент имел место 25 августа около 16 часов в посёлке Каргалы Жамбылского района. Участники, фигурирующие на видео установлены, ими оказались шесть жителей посёлка, из них трое несовершеннолетних. В ходе проверки также выяснилось, что в кокпаре использовалась туша козлёнка, купленного накануне организатором состязании, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области и приложили фотографию.

На фото действительно туши козлят, не обезглавленных.

