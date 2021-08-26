- Сразу же после рождения малыша его мама начала замечать диспропорцию в форме головы. В двухмесячном возрасте она обратились за помощью к нейрохирургу. Мальчику был поставлен диагноз врожденная патология костей черепа и сагитальный краниостеноз, - рассказали в пресс-службе облздрава.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, нейрохирурги детской областной больницы провели очередную сложную операцию. Пациентом медучреждения оказался четырехмесячный мальчик.Данная врожденная патология характеризуется диспропорциональным ростом головы в продольном направлении. Малышу предстояла операция. Хирурги смогли вернуть пропорции формы головы в соответствии его возрасту. Маленький пациент уже выписан домой.