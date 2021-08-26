Алматинцы недовольны установкой бордюров, так как проезжая часть и без того загруженной улицы сужается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Gali Gal из группы "Дежурный по городу Алматы" в Facebook

В управлении городской мобильной Алматы пояснили, что бордюры вдоль рельсов устанавливаются ради безопасности дорожного движения.

- На отрезке улицы Толе би, где происходит установка бордюров, зафиксировано большое количество ДТП. Каждое ДТП - это травмы, и в крайнем случае смерти участников дорожного движения. Кроме этого, большое количество ДТП является одной из причин заторов и снижения пропускной способности улицы. Чем меньше ДТП - тем меньше задержек в пути, - объяснили в ведомстве.