В результате скрининга выявлено 42 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 22 заболевших, в Индерском районе - 16, в Исатайском - 20, в Кызылкогинском районе - 10, в Курмангазинском районе - 12, в Макатском районе - четыре, в Махамбетском районе - 10 человек, - пояснили в облздраве.

- В домашних условиях получают лечение 8 469 человек, в модульной больнице - 188, во второй областной больнице – 177 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 59, в кардиоцентре - 100, в железнодорожной больнице - 90 пациентов, в областной больнице - 111, в общежитиях- 81, в районных инфекционных стационарах - 316. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 316 человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау.По информации облздрава, заболевание у 178 пациентов протекает с соответствующими симптомами. У 138 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от COVID-19 излечились 539 человек.Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.