Основная сумма долга у жителей региона по налогам на авто, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

По состоянию на начало августа, сумма налоговой задолженности жителей Мангистауской области составила один миллиард и 251 миллион тенге. Более 22 тысяч жителей должны налоги за своих железных коней на сумму более миллиарда тенге. В долгах за налог на имущество 21 тысяча мангистаусцев, казна недополучила от них 47,4 миллиона тенге. Земельный налог должны 20 739 жителей региона на сумму 47,4 миллиона тенге.

- Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени, - напомнили в ведомстве.