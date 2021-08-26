Основная сумма долга у жителей региона по налогам на авто, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов Мангистауской области.Иллюстративное фото из архива "МГ"
По состоянию на начало августа, сумма налоговой задолженности жителей Мангистауской области составила один миллиард и 251 миллион тенге. Более 22 тысяч жителей должны налоги за своих железных коней на сумму более миллиарда тенге. В долгах за налог на имущество 21 тысяча мангистаусцев, казна недополучила от них 47,4 миллиона тенге. Земельный налог должны 20 739 жителей региона на сумму 47,4 миллиона тенге.
Напомним, 23 млрд тенге долгов по налогам накопили жителей всей страны.
- Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени, - напомнили в ведомстве.