- Любая из этих проблем будет решаться поэтапно. Для этого в области строятся 15 школ, кроме того, начнётся строительство ещё шести школ. Вопросы о школах с трехсменным обучением и аварийных школах в Атырауской области и городе Атырау будут полностью решены в 2023 году, - пообещал спикер.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования Атырауской области Саткана Есенгалиева, строительство остальных школ начнется в 2023-2025 годах. В связи с положительной демографической тенденцией возникла проблема трёхсменного обучения в 11 школах. Как проинформировал на августовской конференции руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев, в четыре школы в регионе находятся в аварийном состоянии.На сегодня все школы области полностью готовы к новому учебному году. В 2021-2022 учебном году будут работать 197 учреждений образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.