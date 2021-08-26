Случай произошел 25 августа в микрорайоне Нурсая-3, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Монтера убило током в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Атырауской области проинформировали, что в Атырау 59-летнего монтера убило током на электрическом столбе во время ремонта.
- По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 11 августа электромонтёр разбился насмерть, упав с высоты в Атырау.