- 82-летняя женщина находилась дома, когда к ней подошла незнакомая дама цыганской национальности и предложила провести диагностику физического состояния. По словам потерпевшей, цыганка сказала ей, что на неё наведены порчи и различные болезни и она все это может убрать и почистить. Она ввела женщину в транс и попросила показать все деньги, имеющиеся в доме. После чего сказала ни с кем не разговаривать, что это якобы поможет лечению. Далее цыганка села в машину к молодому мужчине и они уехали. Позже выяснилось что это был ее 23-летний сын, - рассказали подробности произошедшего полицейские ЗКО.

- Был объявлен план перехват, путь мошенников удалось отследить по системам видеонаблюдения. В ту же ночь их доставили в отдел полиции сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО. Похищенные денежные средства удалось изъять частично, - рассказал официальный представитель ведомства Болатбек Бельгибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 23 августа в селе Акжайык Теректинского района.О том, что пенсионерке поменяли настоящие купюры на фальшивые, выяснил супруг потерпевшей. Он понес деньги в ближайшую торговую точку и проверил на сканере. 1,9 млн тенге, которые накопила семья, оказались фальшивыми.Досудебное расследование ведется по статье 190 УК РК "Мошенничество".