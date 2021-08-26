Рацион казахстанских военных пересмотрят с учётом рекомендаций академии питания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Старший офицер направления департамента организационно-мобилизационной работы Руслан Тапашев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что продовольственный паёк усовершенствуют, добавив туда блюда национальной кухни.

- Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы. Также дополнительно планируется включить такие традиционные продукты как курт, кумыс, шубат, - сказал Тапашев.

В министерстве напомнили, что с первого сентября в стране начнётся осенний призыв людей возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Увольнение военнослужащих срочной службы пройдёт по истечении 12 месяцев со дня призыва.

