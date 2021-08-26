- На карте предоставлен перечень всех курсов, уже прикреплено 50 организаций дополнительного образования, начитывается почти две тысячи кружков и 1,5 тысячи педагогов, которые числятся в базе. На карте можно просмотреть адрес, где находится, а также заполнить графу с личными данными ребёнка и записать его на ту или иную секцию. После заполнения родителями заявки, модератор проверяет её, и если все нормально, то отправляет сообщение с одобрением. Если же нет, то указывает на допущенные ошибки и пользователю даётся возможность вновь отправить заявку. На данный момент родители подали восемь тысяч заявок. Данный функционал будет дополняться и дорабатываться. С помощью этой карты можно запросто ознакомиться с материально базой выбранной секции, - пояснил Даурен Габдуллаев.

В Уральске прошла традиционная августовская конференция педагогических работников. До начала мероприятия состоялась выставка, на которой представили передовые технологии в сфере образования. Об одной из них рассказал руководитель ТОО «TORUS.KZ» Даурен Габдуллаев. Он показал, как можно пользоваться интерактивной картой малокомплектных школ Западно-Казахстанской области. На новой платформе сосредоточены 210 учреждений с указанием всех данных: контингент учеников, преподавательский состав, материально-техническая база, проектная мощность с текущими цифрами содержания школы. Также разработан многофункциональный навигатор дополнительного образования, в который вошли 50 школ области, где есть дополнительные занятия, секции, кружки для развития творческих и умственных способностей детей. Даурен Габдуллаев отметил, что навигатор дополнительного образования - это своего рода интерактивная карта, которая централизует все организации области, которые предоставляют дополнительное образование: кружки, секции, курсы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.