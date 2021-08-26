15 786 иностранцев официально работают в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Разрешение от властей на работу в стране получили 661 первый руководитель и более трёх тысяч руководителей подразделений. Основная часть привлечённых работников - специалисты и квалифицированные рабочие. На сезонные работы привлекли 1 952 человека.

В министерства труда и социальной защиты сообщили, что в Казахстане насчитывается 1 801 работодатель, использующий иностранную рабочую силу. При этом 96% работников у них - граждане Казахстана.

Больше всего трудовых мигрантов приезжает из Китая - 3 785 человек. Из Узбекистана на работу приехали 1 982 человека, из Турции – 1 443 человека, из Индия – 1 031 человек и 948 - из Великобритании.

Напомним, государство ежегодно устанавливает квоту на привлечение иностранных специалистов. В этом году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе или 29 300 человек.

